Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 5. Tur mücadelesinde Kastamonuspor, sahasında Bodrum FK'yı ağırlayacak. Karşılaşma, 18 Aralık Çarşamba günü saat 13.00'te Kastamonu Gazi Stadyumu’nda oynanacak.

Türkiye Kupası’nın bu önemli maçı, futbolseverlerin büyük ilgisini çekse de, canlı yayıncı bulunmuyor. Bu nedenle taraftarlar maçın skorunu ve gelişmelerini anlık olarak takip etmek zorunda kalacak.

Kastamonuspor, taraftarı önünde bir üst tura çıkma hedefinde olurken, Bodrum FK güçlü kadrosuyla sürpriz yaparak avantaj elde etmeyi planlıyor. Futbolseverler, karşılaşmanın sonucunu merakla bekliyor.