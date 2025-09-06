Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'da düzenlenen WSBK'nin 9. ayağında birincilikle üst üste 10. zaferini kazandı. Bahattin Sofuoğlu ise 10. sırada yer aldı.
Toprak Razgatlıoğlu, üst üste 10. zaferini elde etti
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'daki Magny-Cours Pisti'nde düzenlenen WSBK'nin 9. ayağında birinci olarak üst üste 10. zaferini kazanmayı başardı.
4,411 kilometre uzunluğundaki Magny-Cours Pisti'nde gerçekleştirilen 21 turluk ilk yarışta, Toprak Razgatlıoğlu, ROKiT BMW Motorrad takımıyla pole pozisyonundan start aldı. Yarış boyunca liderliği elinde tutan Toprak, damalı bayrağı birinci sırada geçerek podyumun zirvesine çıktı.
Bahattin Sofuoğlu 10. oldu!
Yarışı 10. sırada tamamlayan Bahattin Sofuoğlu, genel klasmanda 20. basamakta yer alıyor. Milli motosikletçiler, Fransa'da WSBK'nin 9. ayağında 7 Eylül'de önce TSİ 12.00'de superpole yarışında, ardından da TSİ 16.30'da hafta sonunun ikinci ana yarışında mücadele edecek.