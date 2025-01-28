Gezi Parkı olaylarında sanatçılara eylemlere katılması için yönlendirme yaptığı ve olayların planlayıcılarından olduğu iddialarıyla tutuklanan Ayşe Barım, hakkında ortaya atılan "kaset arşivi" iddialarına sert bir yanıt verdi. Barım, söz konusu iddiaları reddederek, "Böyle bir haberi ilk defa görüyorum" dedi.

"İftira kampanyası" dedi

Emrullah Erdinç'in açıklamalarına göre Ayşe Barım ifadesinde kaset arşivi iddialarına şöyle tepki verdi: ''Ben 2017 yılında Belçika'ya gitmedim. Gent sehrini hiç görmedim. Basında çıkan "evimde hepsinin kaseti var siz rahat olun, Gezi'de ne yaptıysam şimdi daha iyisini yapacağım elleri mahkum" şeklinde haberler iftiradır. Ben bu haber içeriğini yayımlayan kişilerden şikayetçi olacağım. Böyle bir haberi ilk defa görüyorum.''

Gezi Parkı olaylarıyla bağlantılı olarak yürütülen soruşturma kapsamında ünlü isimler de adliyeye çağrıldı. Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Ceyda Düvenci, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu ve Nehir Erdoğan gibi oyuncular, "tanık" sıfatıyla ifade verdi.