TBMM Genel Kurulu, Filistin Konulu Olağanüstü Oturum için Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın locadan izlediği Genel Kurulda, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, konuşmasına “Sizlere, mübarek Filistin’den Kudüs’ten geliyorum. Büyük acıyı yaşayan halkımın mesajıyla geliyorum. Halkım, uluslararası adaletten yoksun olarak vatanına ve haklarına sarılarak işgalci İsrail’in suçlarına karşı büyük mücadele yürütmektedir” diye başladı.

İsrail’in saldırı, cinayet ve soykırımı nedeniyle hayatını kaybedenleri anan Abbas, Hamas’ın siyasi lideri İsmail Haniye’nin ölümünü bu kapsamda işlenen suç olarak nitelendirdi.

Gazze'nin Filistin devletinin ayrılmaz, asli bir parçası olduğunun, Gazze'de başka bir devletin kurulamayacağının ve Gazze'siz Filistin devleti olamayacağının altını çizdi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Türkiye’nin soykırıma karşı Filistin halkının yanında yer aldığına vurgu yaptı:

“Her gün işgal devletinin Gazze’deki suçlarına, özellikle birkaç gün önce yüzden fazla şehit verilen El Tabin okulu saldırısı dahil, uluslararası toplum nasıl sessiz kalıyor Erdoğan öncülüğünde Türkiye’yi cesur ve ilkeli tutumundan dolayı kutluyoruz. İsrail’in iğrenç suçlarını kınayan Türkiye’nin tüm siyasi partilerini kutluyorum. Asil duruşu ile Filistin halkını destekleyen kardeş Türk halkını kutluyorum. Türkiye, İsrail ile ticareti Filistin halkına destek için durdurdu.”

“İsrail’in asıl amacı halkımızı topraklarımızdan söküp atmak”

İsrail’in yürüttüğü soykırımın asıl amacının, vatan topraklarından Filistinlileri söküp atmak olduğunu söyleyen Filistin lideri, “1948’teki tehcir trajedisini tekrar yaşatmak istiyorlar. Ama bu asla gerçekleşmeyecek. Zira halkımız topraklarına bağlıdır, ne pahasına olursa olsun işgalcileri, gaspçıları def edecektir” diye konuştu.

“İnsanlar ırkçılığa karşı dik duruş gösteriyor”

Gazze’deki halkın açlığının, İsrail’i yalanlarını boşa çıkardığını belirten Abbas, İsrail hükümetinin yalanlarına aklı başında kimsesinin inanmayacağını söyledi. Abbas, “Uluslararası Adalet Divanı (UAD) kararı, İsrail’i suçlu bulmuştur ve İsrail’i mahkûm etmiştir. İsrail barbarlığına karşı mücadelemiz tüm dünyada adaletsizliğe karşı duran insanları harekete geçirmiştir. İnsanlar soykırımı ve ırkçı suçları kınamaktadır. Amerika’daki Yahudilerin yüzde 40’ı İsrail’i suçlu görmektedir. İnsanlık ırkçı düşmanlığa karşı dik duruş gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Abbas, İsrail’in işkencecilerine karşı uluslararası kuruluşların sessiz kalamayacağını vurgulayarak herkesi reaksiyon göstermeye çağırdı.

“Barış ve güvenliğe giden yol Filistin’de başlar Filistin’de biter”

Sözlerine “Halkımız teslim olmayacak” diyerek devam eden Abbas, yüzde 70'ten fazlası yıkılsa da Gazze'yi tekrar inşa edeceklerini söyledi ve bunu başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'ni inşa etmek için yapacaklarını söyledi:

“Katiller, işledikleri suçlardan kurtulamayacak. Bu zaman aşımıyla düşmez. Hesaba çekilecektir. Kudüs ve Mescid-i Aksa ilk kıblemizdir. Filistin toprağının bir taşını gözden çıkaran ne sizden ne bizdendir. Kutsal yerlerin tarihi yapısını değitirmek için ne yaparlarsa yapsınlar bu hakaretler sonuç vermeyecektir. En son iki gün önce Mescid-i Aksa’ya baskın oldu. Oranın camileri bizim camilerimiz, kiliseleri bizim kiliselerimizdir. Doğu Küdüs, Batı Şeria ve Gazze, tek bir topraktır. Barış ve güvenliğe giden yol Filistin’de başlar Filistin’de biter.”

“Türkiye’ye insani yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum”

Türkiye’nin Güney Afrika’ya katılarak, UAD’a giderek tavsiye kararlarının çıkmasına yardımcı olduğunu kaydeden Abbas, “Bizler ulusal uzlaşıyı gerçekleştirmedikçe rahat etmemiz mümkün değildir. Size bakıyorum, bir parlamento başkanı ve dört siyasi partiden yardımcısı var. Ben de aynı şeyi istiyorum. Türkiye’ye insani yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Türkiye hastanelerinde yaralıları kabul etti, sokaklarında dayanışma gösterilerinde bulundu” diye konuştu.