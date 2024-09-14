Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Batı Şeria’da İsrail askerleri tarafından başından vurularak şehit edilen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’nin babası Mehmet Suat Eygi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Abbas, Eygi’nin cesur mücadelesinin unutulmayacağını belirterek ona “Kudüs Yıldızı Madalyası” verileceğini duyurdu.

Filistin ve Türkiye arasındaki kardeşlik simgesi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail askerleri tarafından katledilen Ayşenur Ezgi Eygi’nin ailesiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek başsağlığı dileklerini iletti. Abbas, Eygi’yi "İsrail işgalinin elinde katledilen Filistin ve Türkiye'nin cesur kızı" olarak nitelendirdi ve onun iki ülke arasındaki dayanışmanın bir sembolü olduğunu vurguladı. Aydın’da toprağa verilen Eygi’nin hatırasının Filistin halkı için her zaman onurla anılacağını belirten Abbas, cesur Türk aktivist için Kudüs Yıldızı Madalyası verileceğini açıkladı.

Kudüs Yıldızı Madalyası

Mahmud Abbas, Ayşenur Ezgi Eygi’nin Filistin halkına ve davasına olan destek ve mücadelesinin asla unutulmayacağını belirterek, bu önemli katkıları dolayısıyla ona Filistin’in en prestijli ödüllerinden biri olan "Kudüs Yıldızı Madalyası"nın verileceğini söyledi. Bu madalya, Filistin davasına gönül veren bireylere takdim edilen önemli bir onur nişanı olarak biliniyor. Abbas, Eygi’nin adının bu madalyayla sonsuza kadar Filistin tarihinde yaşatılacağını belirtti.

"Cesur kızımız unutulmayacak"

Mahmud Abbas, Ayşenur Ezgi Eygi’nin şehit edilmesini, Filistin davasına hizmet eden herkesin kalbinde derin bir yara olarak nitelendirdi. Eygi’yi “cesur bir kız” olarak tanımlayan Abbas, Türk halkının Filistin halkıyla her zaman omuz omuza olduğuna vurgu yaptı. İsrail'in işgal politikalarına karşı Filistin davasını savunan Eygi’nin mücadelesinin gelecek nesillere örnek olacağını ifade etti.