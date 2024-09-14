Arkeolojik sit alanında kaçak kazı yaparken yakalanan 9 şüpheli, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Kültürel mirası koruma adına kritik bir adım atan güvenlik güçleri, kaçak kazılara karşı vatandaşları uyardı.

Bitlis’in Tatvan ilçesi Kıyıdüzü köyü Radar mevkiinde, 1. derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapılacağı ihbarı üzerine Tatvan Jandarma Komutanlığı harekete geçti. Jandarma ekipleri, bölgede planlı bir operasyon düzenleyerek, tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 9 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Kültürel miras kaçakçılığına anında müdahale

Kazı yapılan bölge, Türkiye’nin kültürel miras açısından zengin ve korunması gereken önemli alanlarından biri olarak biliniyor. Arkeolojik sit alanı olarak tescillenen bu bölgede yapılan izinsiz kazı, tarihi değerlere zarar verme potansiyeli taşıdığı için büyük önem arz ediyor. Jandarma ekiplerinin dikkati ve hızlı müdahalesi sayesinde, bölgedeki kültürel mirasın zarar görmesi engellendi.

Operasyonda kaçak kazıda kullanılan çeşitli malzemelere de el konuldu. Ele geçirilenler arasında 1 adet keser, 50 metre uzunluğunda dağcı ipi, 3 adet dedektör, 30 cm uzunluğunda murç ve 1 adet el testeresi bulunuyor. Bu ekipmanların, kaçak kazı faaliyetlerinde kullanılan standart araçlar olduğu belirtilirken, şüphelilerin kazıyı derinleştirme ve genişletme amacı taşıdığı anlaşıldı.

Yasal işlem başlatıldı

Gözaltına alınan 9 şüpheli, Tatvan Jandarma Komutanlığı'na götürülerek ifadeleri alındı. Olayla ilgili adli tahkikat başlatılırken, kaçak kazıya yönelik cezai işlemler de hızla yürütülüyor. Yetkililer, izinsiz kazıların sadece tarihi eserlere değil, aynı zamanda kültürel değerlerin bütününe zarar verdiğini belirterek bu tür faaliyetlerin yasalar çerçevesinde ağır yaptırımlarla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Kültürel mirası koruyalım

Olay sonrası yetkililer, kültürel ve tarihi mirasın korunmasının önemine dikkat çekti. Arkeolojik sit alanlarında yapılan izinsiz kazıların, tarihî eser kaçakçılığının önünü açtığını ve ülkenin değerli miraslarına geri dönülmez zararlar verdiğini vurguladı. Vatandaşlardan bu tür yasa dışı faaliyetlere karşı duyarlı olmaları istendi. Şüpheli kazı ve faaliyetlerin en kısa sürede yetkililere bildirilmesi gerektiğini belirten yetkililer, bu tür ihbarların kültürel mirasın korunmasına büyük katkı sağlayacağını dile getirdi.