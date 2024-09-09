Efes Selçuk Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantısı’nın ikinci oturumu, kentin kurtuluş günü olan 9 Eylül'de gerçekleştirildi. Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, Cumhuriyet değerlerine vurgu yaparak, bağımsızlık ve eşitlik temalarının altını çizdi. Ayrıca Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ve Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlığı ile önemli iş birliklerine dair kararlar alındı.

Atatürkçü Düşünce Derneği ile ortak proje

Efes Selçuk Belediyesi, Atatürkçü Düşünce Derneği Selçuk Şubesi ile ortak bir hizmet projesi başlatmak amacıyla bir protokol imzaladı. Meclis oturumunda oy birliğiyle kabul edilen bu protokol, Atatürk ilke ve devrimlerinin genç nesillere aktarılmasını ve çeşitli kültürel etkinliklerin düzenlenmesini hedefliyor. Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, protokolün Efes Selçuk’ta Atatürkçü düşünceyi güçlendireceğini belirtti.

Başkan Sengel'den protokol değerlendirmesi

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Atatürkçü Düşünce Derneği’nin tüzüğü, Cumhuriyetin tüm değerlerini korumak ve bu değerleri yeni nesillere benimsetmek üzerine kurulmuştur. Bu protokol, ADD'nin bu değerler doğrultusunda çalışmalar yapmasına olanak tanıyacak" dedi.

Muhtarlarla İş Birliği Protokolü

Mecliste alınan bir diğer önemli karar ise Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlığı ile belediye arasında yapılacak olan iş birliği protokolüydü. Bu protokol ile muhtarların, belediyeye ait gayrimenkullerde kira ödemeden görevlerini sürdürebilmeleri sağlanacak. Başkan Sengel, muhtarların kamu yararına çalışan kişiler olduğunu ve kira yükünden kurtulmalarının daha adil bir yaklaşım olduğunu vurguladı.

Başkan Sengel, "Muhtarlarımız belediyeye ait yerlerde kamu hizmeti verirken kira ödemek zorundaydılar. Bu iş birliği protokolü ile onları bu yükten kurtaracağız ve daha verimli çalışabilecekleri bir ortam sağlayacağız" diye aktardı.

Kurtuluşun anlamı ve cumhuriyet vurgusu

Toplantının dilek ve temenniler bölümünde Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, Efes Selçuk’un kurtuluşuna ve Cumhuriyetin değerlerine dikkat çekti. Sengel, bağımsızlık ve eşitlik kavramlarının Cumhuriyetin temel taşları olduğunu belirterek, kurtuluş gününün yalnızca bir bayram olmadığını, aynı zamanda özgür ve bağımsız yaşamın bir simgesi olduğunu ifade etti. Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, "Kurtuluş dediğiniz şey sadece bir tören değil, bu ülkede özgürce ve bağımsızca yaşayabilmemizdir. Cumhuriyet, eşitlik ve adalet değerleri üzerine kurulmuştur" diye konuştu.

Efes Selçuk’un kurtuluş günü kutlaması

Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, konuşmasında İzmir’in kurtuluşuna da değinerek, şehitleri anıp, Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını onurlandırdı. İzmir’in kurtuluşunu kutlayan Başkan, aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) kuruluş yıldönümüne de dikkat çekti. Başkan Sengel, "Yarın İzmir’in kurtuluşunu ve CHP’nin kuruluş gününü kutluyoruz. Efes Selçuk’un da doğum günü olan bu özel günü coşkuyla anıyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.