Yabancı yatırımcılar ise son kazançlarını nakde çevirerek kar realize etmeye başladı. Bu durum, BİST 100 endeksinin ağustos ayında %8 değer kaybetmesine yol açtı. MSCI Türkiye gösterge endeksi de %10 gerileyerek, gelişmekte olan piyasa endeksleri arasında en büyük kayıp olarak dikkat çekti.

Ekonomi politikalarının borsaya etkisi

FT, Türk hisse senetlerindeki geri çekilmenin, Ankara'nın yüksek enflasyonu kontrol altına almak için uyguladığı kapsamlı ekonomik politikaların bir sonucu olduğunu vurguladı. Ekonomi politikalarının, sermaye piyasaları ve 1 trilyon dolar büyüklüğündeki ekonomi üzerindeki etkileri de göz ardı edilemez.

Yerli yatırımcılar, enflasyonla mücadele kapsamında Merkez Bankası'nın uyguladığı yüksek faiz oranlarının cazibesine kapılarak, TL mevduatları ve para piyasası fonlarına yönelmeye başladı. Merkez Bankası verilerine göre, bir yıla kadar vadeli TL mevduatların yıllık faiz oranı %53 seviyesine ulaştı.

Yatırımcıların geleceği ve OVP beklentisi

ÜNLÜ & Co Kurumsal Hisse Senedi Satışları Başkanı Tunç Yıldırım, yerli yatırımcıların “yorgunluk” belirtileri gösterdiğini ve tasarruflarını daha güvenli alternatiflere yönlendirdiklerini belirtti. Analistler, Türk hisse senetlerinin gelecekteki görünümünün, ekonomi politikalarına bağlı kalınmasına bağlı olacağını belirtiyor. Politika yapıcıların önümüzdeki haftalarda açıklayacakları Orta Vadeli Program (OVP) bu konuda belirleyici olacak.