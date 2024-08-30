Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Beylikdüzü istikametinde ilerleyen bir metrobüsün Sefaköy mevkiinde karşı yönden gelen başka bir metrobüse yandan çarptığı kazaya ilişkin soruşturmasını sürdürüyor. Olayda 22 yaşındaki Ferhat Uçar hayatını kaybetmiş, 2'si ağır olmak üzere 50 kişi yaralanmıştı.

Kaza sonrası gözaltına alınan metrobüs şoförü D.M.Ç. ve denetim amiri Ş.Y.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 2'si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma devam ediyor.