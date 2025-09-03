Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı enflasyon verilerinin ardından gözler Merkez Bankası’nın 11 Eylül’deki faiz kararına çevrildi. Uluslararası finans kuruluşlarının analizleri, toplantıda olası faiz indirimi beklentilerinin farklı senaryolarla şekillendiğini ortaya koyuyor.

Capital Economics’ten geniş indirim beklentisi

Capital Economics analisti William Jackson, enflasyondaki düşüş eğiliminin Merkez Bankası’na faizleri daha fazla indirme imkânı tanıdığını belirtti. Ağustos’ta yıllık enflasyonda görülen gerilemenin fiyat artış hızında yavaşlamaya işaret ettiğini söyleyen Jackson, Para Politikası Kurulu toplantısında geniş çaplı bir indirimin gündeme gelebileceğini ifade etti.

Jackson, haziran ayında yıl sonu için yüzde 38 faiz öngörürken, yeni tahmininde yüzde 41 seviyesini işaret etti.

JPMorgan revize etti, ING temkinli

ABD’li yatırım bankası JPMorgan, eylül toplantısı için daha önce duyurduğu 300 baz puanlık indirim beklentisini 200 baz puana çekti.

ING Global ise, gıda fiyatları ve hizmet sektöründeki baskılara dikkat çekerek Merkez Bankası’nın daha ölçülü bir adım atabileceğini savundu.

Enflasyon ve siyasi gündem etkisi

ING analistleri, toplantının siyasi gündemle aynı tarihe denk gelmesinin dikkatle izlendiğini, Merkez Bankası’nın ise döviz talebini yakından takip edeceğini belirtti. Ayrıca, enflasyon raporundaki hedeflerin piyasa beklentilerinin gerisinde kalmasının faiz kararını sınırlayabileceği yorumunda bulundu.

Veri odaklı karar beklentisi

Uzmanlara göre Merkez Bankası, önceki toplantılarda olduğu gibi kararlarını veri odaklı biçimde alacak. Ancak enflasyonun dirençli seyri, agresif faiz indirimlerinin önünde engel oluşturuyor.