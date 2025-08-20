Bir dönemin unutulmaz çocuk yarışması Bir Şarkısın Sen ile hafızalara kazınan “Fındık Kurdu” lakaplı Berna Karagözoğlu, yıllar sonra yeniden sahnede boy gösterdi. Çocuk yaşta sergilediği enerjik performanslarla tanınan Karagözoğlu’nun son hali sosyal medyada gündem oldu.

2009-2012 yılları arasında yayınlanan Bir Şarkısın Sen yarışması, sahneye çıkan minik yeteneklerle milyonların sevgisini kazanmıştı. O isimlerden biri de, henüz 9 yaşındayken sahneye çıkıp güçlü sesiyle dikkatleri üzerine çeken Berna Karagözoğlu’ydu. Yarışmada Sibel Can’ın “Padişah” şarkısını yorumlayan küçük Berna, jüri üyeleri Pınar Altuğ ve Erol Evgin’in de övgüsünü almış, kısa sürede ekranların en sevilen çocuklarından biri olmuştu.

Aradan geçen yılların ardından müzik tutkusundan vazgeçmeyen Karagözoğlu, geçtiğimiz günlerde sahne aldığı bir programla yeniden gündeme geldi. Olgun tavırları ve sahneye hâkimiyetiyle izleyicileri büyüleyen genç sanatçının performansı, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Eski yarışma görüntüleriyle kıyaslanan son hali takipçilerini şaşkına çevirirken, sosyal medyada “Bu Berna mı gerçekten?”, “Zaman onu bambaşka birine dönüştürmüş” yorumları yapıldı.

Karagözoğlu’nun müzik yolculuğunu sahnede sürdürmeye devam ettiği öğrenildi.