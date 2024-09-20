Samsun'un Atakum ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi’nde 17 Eylül 2024’te yaşanan fındık toplama meselesi, aile içi bir kavga sonucu silahlı çatışmaya dönüştü. Arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmada, Cemal C. (50), kardeşinin oğlu Birol C.’yi (38) tabancayla yaraladı. Olayın ardından kayıplara karışan zanlı, jandarma ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda saklandığı evde yakalandı.

Arazi kavgası kanlı bitti

Olay, Samsun’un kırsal bir mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, fındık toplama meselesi yüzünden çıkan tartışma bir anda alevlendi ve Cemal C., tabancasını çıkararak yeğeni Birol C.’yi vurdu. Yaralı halde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Birol C., tedavi altına alındı. Durumunun stabil olduğu öğrenildi.

Özel harekat destekli operasyon

Saldırının ardından kayıplara karışan Cemal C.’nin izini süren Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan araştırmalar sonucunda zanlının saklandığı evi tespit etti. Cemal C., jandarma ekiplerine silahla direnmeye çalışınca, özel harekat polisi destek için bölgeye sevk edildi. Jandarma ve özel harekat ekiplerinin ortak operasyonuyla zanlı gözaltına alındı.

Dikkat çeken ifadeler

Yapılan soruşturma sonucunda Cemal C.’nin daha önce de 4 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Zanlının adliyeye çıkarken söylediği "2 polis vurdum, 2 jandarma vurdum, 4 asker kestim. Aslanım aslan" şeklindeki sözler ise dikkat çekti ve tepki topladı.