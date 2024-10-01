Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Türkiye’ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Anıtkabir’i ziyaret etti. Beraberindeki heyetle birlikte Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan Stubb, saygı duruşunda bulundu ve ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyaretin devamında Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Stubb, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak anlamlı bir mesaj bıraktı. Finlandiya ile Türkiye’nin dostluğuna vurgu yapan Stubb, özel deftere şu ifadeleri yazdı:

"100 yıldan uzun bir süre önce, Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Türkiye Cumhuriyeti, Finlandiya ile uzun bir yakın ilişki geçmişine sahip. 1924'te kuruluşundan bir yıl sonra, Türkiye ve Finlandiya uzun süredir devam eden ve derin bağlarını vurgulayan Dostluk Antlaşması'nı imzaladılar. Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin dost ve müttefiki olarak, Finlandiya Cumhurbaşkanı olarak, Türkiye'yi Ankara'yı ve Anıtkabir'i ziyaret etmekten onur duyuyorum."