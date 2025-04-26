Fiorentina ile Empoli, 27 Nisan 2025 Pazar günü karşılaşıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve detayları belli oldu. İşte tüm bilgiler...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Fiorentina ile Empoli, 27 Nisan 2025 Pazar günü karşı karşıya geliyor. Maçı izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve şifresiz olup olmadığını araştırıyor. Fiorentina – Empoli maçı, S Sport Plus ve S Sport 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadelenin başlama saati 16:00.

Fiorentina - Empoli maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Fiorentina ile Empoli arasında oynanacak İtalya Serie A maçı, 27 Nisan 2025 Pazar günü futbolseverlerle buluşacak. Karşılaşma S Sport Plus ve S Sport 2 kanallarından canlı yayınlanacak.

Fiorentina - Empoli maçı saat kaçta?

Mücadele, Türkiye saati ile 16:00'da başlayacak. Karşılaşma öncesi her iki takımın da son durumları merakla bekleniyor.

Fiorentina - Empoli maçı nerede oynanacak?

İtalya Serie A mücadelesi, Floransa'da bulunan Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanacak.

Fiorentina - Empoli maçı canlı yayın bilgileri

S Sport Plus yayın bilgileri

Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın yapılmaktadır.

S Sport Plus aboneliği gereklidir.

S Sport 2 yayın bilgileri

Kablo TV 241. kanal

Tivibu 74. kanal

Turkcell TV+ 78. kanal

Vodafone TV 12. kanal

Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.