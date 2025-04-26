Villarreal Espanyol maçı 27 Nisan 2025 Pazar günü S Sport, S Sport Plus ve Tuttur TV’den canlı yayınlanacak. Karşılaşma saat 17:15'te başlayacak.

Villarreal ile Espanyol, İspanya La Liga'nın 27 Nisan 2025 Pazar günü oynanacak karşılaşmasında karşı karşıya geliyor. Villarreal Espanyol maçı canlı izlemek isteyen sporseverler, yayın saati, kanal bilgileri ve şifreli olup olmadığını araştırıyor. Maç, S Sport, S Sport Plus ve Tuttur TV üzerinden canlı yayınlanacak. Başlama saati ise 17:15.

Villarreal Espanyol maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Villarreal ile Espanyol arasında oynanacak İspanya La Liga maçı, 27 Nisan 2025 Pazar günü futbolseverlerle buluşacak. Karşılaşma, S Sport, S Sport Plus ve Tuttur TV kanal(lar)ı üzerinden şifreli olarak izlenebilecek.

Tuttur TV yayın bilgileri

Tuttur TV kanalı, İddaa platformu üzerinden Türksat uydusu ve internet aracılığıyla şifreli olarak yayın yapmaktadır.

S Sport Plus yayın bilgileri

S Sport Plus platformu, internet üzerinden şifreli yayın hizmeti sunmakta olup Türksat uydusu desteğiyle erişilebilmektedir.

S Sport yayın bilgileri

S Sport kanalı, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77 ve Vodafone TV 11 numaralı kanallar üzerinden şifreli yayın yapmaktadır. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de izlenebilmektedir.

Villarreal Espanyol maçı saat kaçta başlayacak?

Villarreal ile Espanyol arasında oynanacak İspanya La Liga mücadelesi, 27 Nisan 2025 Pazar günü saat 17:15'te başlayacak.

Villarreal Espanyol maçı nerede oynanacak?

İspanya La Liga'nın önemli karşılaşması Villarreal ve Espanyol takımları arasında, Villarreal şehrinde bulunan Ceramica Stadyumu'nda oynanacak.