Fırat Epözdemir, İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan deneyimli bir avukattır. Hukuk Fakültesi mezunu olan Epözdemir, özellikle PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın avukatları arasında yer alması ile tanınmaktadır. Ayrıca, 2015 yılında HDP tarafından İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı gösterilen Epözdemir, siyasi hayatında da dikkat çekici bir figürdür.

Tutuklanma sebebi

Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında tutklandı. Soruşturma, PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelikti ve Epözdemir’in Halkların Demokratik Kongresi (HDK) ile bağlantılı olduğuna dair deliller ortaya çıktı. HDK, PKK/KCK'nın ideolojik ve örgütsel yapısına yakın bir oluşum olarak biliniyor. Ayrıca, 2015’teki Cizre olaylarına dair paylaşımlar yapması ve örgüte ait paçavralarla fotoğraf çektirmesi de soruşturma kapsamında gündeme gelen iddialar arasında yer alıyor.