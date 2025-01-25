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Cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından Epözdemir, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Hakkında başlatılan terör soruşturması kapsamında, Epözdemir tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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