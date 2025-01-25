İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik başlattığı soruşturma çerçevesinde İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Epözdemir'i gözaltına aldı. Epözdemir, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.
Cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından Epözdemir, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Hakkında başlatılan terör soruşturması kapsamında, Epözdemir tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: HABER MERKEZİ