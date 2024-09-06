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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 8 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi. Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna kesinlikle izin vermedik, vermeyeceğiz. Bölgedeki operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilene kadar devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

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