Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermeyeceklerini belirterek, bölgedeki operasyonların kararlılıkla süreceğini duyurdu.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden kararlı müdahale
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 8 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi. Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna kesinlikle izin vermedik, vermeyeceğiz. Bölgedeki operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilene kadar devam edecektir” ifadelerine yer verildi.