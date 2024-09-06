İzmir Gültepe Makedonya Göçmenleri Derneği, Üsküp yöresine ait halk oyunları çalışmalarına okulların açılmasıyla başlıyor. Çocuklar ve yetişkinler için iki ayrı grup oluşturulacak.

İzmir Gültepe Makedonya Göçmenleri Derneği, Üsküp yöresine ait halk oyunlarını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarına başlıyor. Dernek Başkanı ve Konak Belediye Meclis Üyesi Birol Özkardeşler, kursların hem çocuklar hem de yetişkinler için ayrı gruplar halinde düzenleneceğini belirtti.

Halk oyunları kursları

Dernek Başkanı Birol Özkardeşler, halk oyunlarının kültürün önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak, "Amacımız, kültürel çalışmalarımızı geliştirmenin yanı sıra çocuk ve gençlerimizi de dernek çalışmalarına daha aktif şekilde dahil etmek" dedi.

Üsküp yöresi halk oyunlarına katılmak isteyenlerin, derneğin 0535 780 41 54 numaralı telefonundan bilgi alarak kayıt yaptırabilecekleri duyuruldu.