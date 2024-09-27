ABD’nin Güneydoğu eyaletlerini etkisi altına alan Tropik Fırtına Helene, şiddetli rüzgar ve yağışlarla geniş bir alanda büyük bir yıkıma neden oldu. Florida’nın Big Bend bölgesine Kategori 4 kasırga olarak karaya ulaşan Helene, gücünü bir miktar kaybetse de halen ciddi bir tehlike oluşturmaya devam ediyor. Fırtına nedeniyle toplam altı eyalette olağanüstü hal ilan edilirken, toplamda 12 eyalet için fırtına uyarıları yürürlüğe girdi.

60 milyon kişi fırtına tehlikesi altında

Helene’nin etkisi altında olan bölgelerde yaklaşık 60 milyon kişi için fırtına saatleri ve uyarıları yapıldı. Güneydoğu ABD’yi alarma geçiren fırtına nedeniyle yetkililer, vatandaşların tahliye işlemlerini hızlandırmasını istiyor. Birçok eyalette yağmur, sel ve şiddetli rüzgarların yol açacağı felaket senaryolarına karşı hazırlıklar sürerken, şimdiye kadar milyonlarca kişi tahliye edildi ve acil durum ekipleri teyakkuza geçirildi.

6 eyalette olağanüstü hal ilan edildi

Helene’nin ciddi bir tehdit oluşturması nedeniyle altı eyalette olağanüstü hal ilan edildi. İşte o eyaletler:

Florida: Eyalet Valisi Ron DeSantis, eyaletin 67 ilçesinden 61’inde olağanüstü hal ilan edildiğini ve acil durum ekiplerinin ihtiyaç duyulan bölgelerde çalışmalara başladığını duyurdu. Georgia: Vali, eyaletteki tüm 159 ilçede olağanüstü hal ilan ederek acil durum yönetim ekiplerinin gerekli düzenlemeleri yapmasına olanak sağladı. Eyalet genelinde tahliye hazırlıkları yapılıyor. Kuzey Carolina: Vali Roy Cooper, Helene’nin eyaletin orta ve batı kesimleri için Perşembe gecesinden itibaren şiddetli yağmur ve sel riski taşıdığını belirterek, fırtınanın “olağanüstü tehlikeli” olduğunu vurguladı. Güney Carolina: Vali Henry McMaster, fırtınanın şiddetinden kaçınılabilse de sel ve hortum riski nedeniyle önlemlerin elden bırakılmaması gerektiğini söyledi. Güney Carolina genelinde, kıyı bölgelerdeki sakinler tahliye edilmeye başlandı. İsrail'in Lübnan saldırısı | 50 çocuk en az 558 kişi hayatını kaybetti Alabama: Başkan Joe Biden’ın eyalet için acil durum ilanını onaylamasının ardından, federal yardım ekipleri bölgeye sevk edildi. Fırtınanın bu bölgedeki etkisi daha hafif olsa da sel ve rüzgar hasarları bekleniyor. Virginia: Vali Glenn Youngkin, özellikle güneybatı bölgelerinde sele neden olabilecek şiddetli yağışların ve tropikal sistemlerin etkisi altında olduklarını belirtti. Acil durum ilanıyla birlikte, yerel yetkililer fırtına öncesi hazırlıklarına hız verdi.

'Bedeninize isminizi yazın' uyarısı

Florida’daki Taylor County Acil Durum Yönetimi, fırtına nedeniyle tahliye edilmeyen bölge sakinlerine ürpertici bir uyarıda bulundu: “Bedeninize isimlerinizi yazın ki öldüğünüzde sizi tanıyabilelim.” Yetkililer, kalıcı bir kalem kullanarak bacaklarına isimlerini ve doğum tarihlerini yazmalarını önerdi. Bu tavsiyenin amacı, fırtına nedeniyle ölen kişilerin kimliğinin hızlı bir şekilde tespit edilmesi ve kayıp vakalarının minimize edilmesi.

Ayrıca, tahliye edilmeyenlerin arkadaş ve akrabalarından kendilerine ulaşarak kişisel bilgilerini paylaşmalarını isteyen yetkililer, böylece arama kurtarma ekiplerinin nerede odaklanmaları gerektiğine karar vermelerinin kolaylaşacağını belirtti.

2.2 milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı

Helene’nin Güneydoğu’yu etkisi altına almasının ardından Florida, Georgia, Kuzey ve Güney Carolina’da yaklaşık 2.2 milyondan fazla kişinin elektriği kesildi. Enerji hatlarının büyük hasar görmesi nedeniyle bazı bölgelerde enerji altyapısının tamamen çöktüğü bildirildi. PowerOutage.US verilerine göre, fırtınanın yıkıcı etkileri nedeniyle onarım çalışmalarının haftalar sürebileceği belirtiliyor.

Büyük felaket uyarısı

Tropik Fırtına Helene, Güneydoğu boyunca etkisini sürdürürken sel baskınları, devrilen ağaçlar ve yer yer hortumlarla tehdit oluşturmaya devam ediyor. Yetkililer, fırtınanın zayıflamış olmasına rağmen tehlikesinin geçmediğini vurguladı ve tüm vatandaşların güvenli bölgelerde kalmasını istedi.

ABD genelinde kurtarma ve yardım çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, yetkililer vatandaşların acil durum yönergelerine uymasını ve gerekmedikçe evlerinden ayrılmamalarını tavsiye ediyor. Fırtınanın etkisi altındaki eyaletlerde hayatın normale dönmesi için ise uzun bir süreç öngörülüyor.