İlçeye bağlı Hacılar Mahallesi'ndeki bir fıstık bahçesinde öğle saatlerinde yoldan geçen çiftçiler, bahçede hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti ve vücudundaki kanı görerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, hareketsiz yatan kişinin öğretmen Yasin Kayran olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.

Yeni nişanlandığı öğrenilen Yasin Kayran'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma, olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı ve soruşturma devam ediyor.