Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları, Almanya'nın Duisburg kentinde başladı. Türkiye’yi temsilen organizasyonda yer alan Milli Takım kafilesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nden 5 sporcu ve 1 antrenör de bulunuyor.



İzmirli sporcular Almanya’da sahnede

150’den fazla ülkeden 8 bin 500 sporcunun katıldığı FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları’nda Türkiye, 144 sporcu ve 35 antrenörle mücadele veriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, bu büyük organizasyonda 5 sporcusu ve 1 antrenörüyle yer alıyor.

Sutopunda üç genç yetenek

Sutopu Milli Takımı’nda İzmir’den üç sporcu yer alıyor: Yağmur Şimşek (20), Hamiyet Süzmeçelik (19) ve Gülen Selin Yüksel (18). Milli takım, turnuvada Macaristan, Avustralya ve ev sahibi Almanya ile karşılaşacak.

Judo ve cimnastikte madalya umudu

23 yaşındaki milli judocu Musa Şimşek ve Türkiye Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Altan Doğan (20), 23-26 Temmuz tarihleri arasında Essen kentinde mindere ve alete çıkacak.

İzmirli antrenör de görev başında

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Cimnastik Başantrenörü Reyhan Karanlık, organizasyonda Türkiye Cimnastik Milli Takımı’nın başantrenörlüğünü üstleniyor.

300 milyon izleyici, 19 branş, 100'den fazla ülke

Oyunlar, Duisburg başta olmak üzere Bochum, Essen, Mülheim, Hagen ve Berlin gibi şehirlerde gerçekleştiriliyor. 100’den fazla ülkede 300 milyon izleyiciye ulaşması beklenen organizasyon, TRT Spor’dan canlı yayınlanacak.

Kültürel zenginlik ve gönüllü katılım

Toplam 12 bin gönüllünün görev aldığı organizasyon, konserler ve sanat etkinlikleriyle de dikkat çekiyor. Turnuvanın resmi maskotu ise halk oylamasıyla belirlenen “Wanda” oldu.

FISU Konferansı da eş zamanlı

Dünya Üniversite Oyunları kapsamında düzenlenecek FISU Konferansı, 40’tan fazla ülkeden 400’e yakın akademisyen ve spor insanını bir araya getirecek.