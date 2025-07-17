İzmir Büyükşehir Belediyesi, son haftalarda kenti etkileyen orman yangınlarının ardından ilçe belediyelerinin afet işleri sorumlularıyla kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Etki Analizi Değerlendirme Toplantısı’nda yangınlarla mücadelede yaşanan zorluklar, karşılaşılan eksiklikler ve geleceğe yönelik alınması gereken önlemler detaylı şekilde değerlendirildi.



27 bin hektar alan zarar gördü

Toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanı Eylem Ulutaş Ayatar, yaşanan yangınların ciddi doğa tahribatına yol açtığını vurguladı. Ayatar, yangınlarda toplam 27 bin hektarlık alanın yandığını, bunun yüzde 14’ünün tarım, yüzde 8’inin orman arazisi olduğunu belirtti. Yangın söndürme çalışmalarında 9 bin litre yakıt ikmali yapıldığını ifade etti.

Tüm birimler sahada görev aldı

Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 50’den fazla personel ve 18 araçla sahaya çıktığını söyleyen Ayatar, hayvan tahliyeleri ve tedavilerinin aksatılmadan sürdürüldüğünü belirtti. Ayrıca, Sağlık İşleri Dairesi ekipleri tarafından 30 Haziran - 4 Temmuz tarihleri arasında yangından etkilenen 202 kişiye yerinde müdahale edildiği, 3 kişinin ise hastaneye sevk edildiği aktarıldı. Yangın bölgesine ilaç ve tıbbi malzeme desteği sağlandığı, arızalanan araçların tamirinin Makine İkmal Dairesi ekiplerince yapıldığı bildirildi.

“Önceliğimiz yangınları önlemek”

İzmir İtfaiyesi Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürü Aydın Mutlu, şehirde peş peşe çıkan büyük yangınların itfaiye ekiplerini zorladığını belirterek, özellikle Çeşme yangınında rüzgarın müdahaleyi güçleştirdiğini kaydetti. Mutlu, “Bizim esas önceliğimiz yangınları çıkmadan önlemek. Elimizden gelen tüm müdahaleleri yaptık ama önleyici tedbirleri artırmak zorundayız,” dedi.

“Yeni afet senaryolarına hazır olmalıyız”

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) Şube Müdürü Ferdi Gölcük ise “İzmir Afet ve Acil Durum Müdahale Planı” sunumunda, ilin 30 ilçesinin 4 bölgeye ayrılarak bölgesel planlamalar yapılması gerektiğini ifade etti. Rüzgar yönünün kestirilememesi ve yangın alanlarının genişliği gibi faktörlerin müdahale sürecini zorlaştırdığını vurguladı.

Ödemiş’te 1.886 kişi tahliye edildi

Toplantıda verilen bilgiye göre, Ödemiş’te çıkan yangında Tosunlar, Suçıktı, Köseler, Üzümlü, Karadoğan, Yeniköy, Işık ve Ortaköy mahallelerinde toplam 714 hanede yaşayan 1.886 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangının yerleşim alanlarına sıçraması son anda önlendi.