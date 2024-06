Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, iki Türk bankasının çeşitlendirilmiş ödeme hakkı (DPR) programlarının notlarını yükseltti. Akbank ve İş Bankası, Fitch tarafından "yatırım yapılabilir" seviyesine çıkarıldı.

Akbank'ın Notu 'BBB-'ye Yükseltildi

A.R.T.S. Ltd. (ARTS) ile bağlantılı olarak Akbank T.A.Ş.'nin (Akbank) Uzun Vadeli Yerel Para Birimi (LTLC) İhraççı Temerrüt Notu (IDR) 'BB+'dan 'BBB-'ye yükseltildi. Bu not artışıyla birlikte Akbank, Not İzleme Pozitif'ten çıkarılarak Görünümü Durağan olarak belirlendi.

İş Bankası'nın Notu da 'BBB-'ye Çıkarıldı

Türkiye İş Bankası A.Ş. (İş Bankası) kaynaklı TIB Diversified Payment Rights Finance Company (TIB DPR) notu da 'BB+'dan 'BBB-'ye yükseltildi. İş Bankası'nın notu, Akbank gibi, "yatırım yapılabilir" seviyesine çıkarıldı ve Görünümü Durağan olarak belirlendi.

Yapı Kredi'nin Notu Teyit Edildi

Fitch ayrıca, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (Yapı Kredi) kaynaklı Yapı Kredi Diversified Payment Rights Finance Company Ltd'nin (Yapı Kredi DPR) kredi notunu 'BB+' olarak teyit etti. Bu durum, Yapı Kredi'nin mevcut pozitif görünümünü koruduğunu gösteriyor.