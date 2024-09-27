Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ulusal bazda en yüksek kredi notu olan “AAA” notunu koruduğunu duyurdu. Ayrıca, uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsinden kredi derecelendirme notu da “B+” seviyesinden “BB-” seviyesine yükseltildi. Bu güncellemeyle birlikte İzmir’in kredi görünümü “durağan” olarak belirlendi ve ülke hazinesinin notu ile aynı seviyeye getirildi.

"Zirvede kalmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kredibilitesi en yüksek kurumlar arasına girmenin, yabancı yatırımcılar için önemine dikkat çekerek, “İzmir’in ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kaynaklarını etkin, verimli ve yerinde kullanarak atacağımız sağlam adımlarla zirvede kalmak için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz” dedi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından alınan bu not, ekonomik büyüme, para değerinin korunması, yabancı yatırımcı ilgisi ve yatırım hızını artırma gibi faktörlerde önemli bir rol oynuyor. Fitch Ratings’in not artırımı, İzmir’in uluslararası arenada güvenilir bir yatırım merkezi olarak öne çıkmasına katkı sağlıyor.