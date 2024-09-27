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Baba Esat Şeker ve yakınlarının katıldığı cenazede Samet Şeker, cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık'ta toprağa verildi.

Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morgundan alınan Şeker'in cenazesi, Akşemsettin Camisi'ne getirildi.

Şeker'in cesedine de direksiyon başında ulaşıldı. Trafik kazasında öldüğü belirlenen Samet Şeker, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Kentte, 22 Eylül'de evden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan Samet Şeker için ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler tarafından aranan Şeker'in içinde bulunduğu otomobil, beşinci günde Dut köyü mevkiinde şarampole yuvarlanmış hâlde bulundu.

Çorum 'da kayıp olarak aranırken trafik kazası nda hayatını kaybettiği ortaya çıkan Samet Şeker (22), toprağa verildi.

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