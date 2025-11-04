Fitch Ratings’in “Ülke, Şirketler, Finansal Kurumlar ve Sürdürülebilir Finans” ekiplerinin katılımıyla düzenlenen Fitch Türkiye Etkinliği İstanbul’da gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Fitch Ratings Türkiye’den Sorumlu Ülke Derecelendirme Kıdemli Direktörü Douglas Winslow, Türkiye’nin son dönemdeki rezerv birikimine dikkat çekti.

“Döviz rezervleri şu anda yaklaşık 180 milyar dolar seviyesinde. 2023’te bu rakam 100 milyar dolardı. Yani çok hızlı bir iyileşme söz konusu. Rezervlerin kalitesi de daha iyi.”

Winslow, rezerv artışının gelecek iki yılda da süreceğini ancak “daha yavaş bir tempoda” olacağını söyledi.

“Dış finansman akışı istikrarlı”

Winslow, Türkiye’nin dış finansman gereksinimlerine rağmen bankalar ve şirketlerin dış borçlarını stres dönemlerinde dahi yenileyebildiğini, bunun da Fitch açısından “güven artırıcı bir unsur” olduğunu belirtti.

“Bu durum, dış finansman akışının nispeten istikrarlı seyrettiğini gösteriyor. En büyük risk ise para politikasında aşırı gevşemeye dönüş olabilir.”

Winslow ayrıca, cari açıkta hafif artış ve dolarizasyon oranında sınırlı düşüş öngördüklerini ifade etti.

Türkiye’nin notu iki kez yükseltildi

Fitch, 2024 yılında Türkiye’nin kredi notunu iki kez artırarak BB- seviyesine çıkarmıştı.

Winslow, Türkiye’nin güçlü yönlerini şu başlıklarla sıraladı:

Düşük kamu borcu,

Görece yüksek kişi başına düşen GSYH,

Güçlü bankacılık sistemi,

Dış finansmana erişim kabiliyeti.

“Son incelememizde görünüm ‘durağan’ olarak belirlendi. Bu, önümüzdeki 18-24 ayda not değişikliği olasılığının düşük olduğu anlamına geliyor.”

Winslow, 2026’ya kadar para politikasında “büyük bir değişiklik beklemediklerini” de söyledi.

Etkinlikte öne çıkan başlıklar

Etkinlikte düzenlenen panellerde şu konular ele alındı:

“Ülke ve Makro Güncellemesi: Odak Türkiye”

“Türk Bankaları: Enflasyonu Düşürme Yolunda Seyir”

“Sürdürülebilir Finansta Fitch: Trendler ve Öngörüler”

“Kurumsal Derecelendirmeler: Liranın Değer Kazanması Şirketleri Nasıl Etkileyecek?”

Fitch Ülke Direktörü Pelin Yazgan, açılışta yaptığı konuşmada Fitch’in Türk ihraççıları uluslararası yatırımcılarla buluşturan “şeffaf ve güvenilir kredi değerlendirmeleri” sunduğunu söyledi.

Türkiye ekonomisinde 3 yılda hızlı toparlanma

Etkinlikte ayrıca son üç yılda Türkiye’nin ekonomik ve mali toparlanma sürecine vurgu yapıldı.

Fitch Bankalar Direktörü Ahmet Emre Kılınç, dezenflasyon sürecinin bankalar üzerindeki etkisini değerlendirirken, varlık kalitesindeki baskıların “yönetilebilir düzeyde” olduğunu ifade etti.