Motorin fiyatına bu gece yarısından itibaren 98 kuruş zam yapılacak. İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel fiyatlar haberimizde.

Motorine zam geliyor: Gece yarısı fiyatlar değişiyor

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve vergi artışları, akaryakıt fiyatlarında yeni bir zammı beraberinde getirdi.

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, motorin fiyatına bu gece yarısından itibaren 98 kuruş zam yapılması bekleniyor. Zam sonrası akaryakıt istasyonlarında fiyat tabelalarının güncelleneceği bildirildi.

22 Nisan 2025 güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

Şehir Benzin (TL/Litre) Motorin (TL/Litre) LPG (TL/Litre) İstanbul 42,50 41,80 22,90 Ankara 43,00 42,30 23,10 İzmir 43,20 42,50 23,30

Not: Fiyatlar, dağıtım firmalarına ve ilçelere göre küçük farklılıklar gösterebilir.

Akaryakıt fiyatlarını neler etkiliyor?

Akaryakıt fiyatlarındaki değişimlerde şu faktörler etkili oluyor:

Brent petrol fiyatlarındaki küresel dalgalanmalar

Döviz kuru hareketliliği

Vergi düzenlemeleri

Uluslararası enerji piyasasındaki arz-talep dengeleri

Sektör temsilcileri, fiyatların önümüzdeki günlerde de dalgalanabileceğine dikkat çekiyor.