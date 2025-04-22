Motorin fiyatına bu gece yarısından itibaren 98 kuruş zam yapılacak. İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel fiyatlar haberimizde.
Motorine zam geliyor: Gece yarısı fiyatlar değişiyor
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve vergi artışları, akaryakıt fiyatlarında yeni bir zammı beraberinde getirdi.
Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, motorin fiyatına bu gece yarısından itibaren 98 kuruş zam yapılması bekleniyor. Zam sonrası akaryakıt istasyonlarında fiyat tabelalarının güncelleneceği bildirildi.
22 Nisan 2025 güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
|Şehir
|Benzin (TL/Litre)
|Motorin (TL/Litre)
|LPG (TL/Litre)
|İstanbul
|42,50
|41,80
|22,90
|Ankara
|43,00
|42,30
|23,10
|İzmir
|43,20
|42,50
|23,30
Not: Fiyatlar, dağıtım firmalarına ve ilçelere göre küçük farklılıklar gösterebilir.
Akaryakıt fiyatlarını neler etkiliyor?
Akaryakıt fiyatlarındaki değişimlerde şu faktörler etkili oluyor:
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Brent petrol fiyatlarındaki küresel dalgalanmalar
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Döviz kuru hareketliliği
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Vergi düzenlemeleri
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Uluslararası enerji piyasasındaki arz-talep dengeleri
Sektör temsilcileri, fiyatların önümüzdeki günlerde de dalgalanabileceğine dikkat çekiyor.