Foça Barış Kadınları Platformu tarafından organize edilen bu özel etkinlik, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde başlayacak. Saat 20.50'deki açılış ve Barış Bildirisi'nin ardından, dört farklı belgesel izleyicilerle buluşacak. Gösterilecek filmler arasında; Fatma Çelik, Aylin Kızıl, Serpil Polat, Gülşin Ketenci ve Serra Akcan'ın birlikte yönettiği "Di Şopa Dengan De - Seslerin İzinde", Nefin Dinç'in "Öteki Kasaba", Görkem Dalgıç'ın "İsimsiz" ve Tahsin İşbilen'in "İzmir'in Müzikal Belleğinde Kaybolan Türler" bulunuyor. Saat 22.30'da, Serap Tamay ve İsmet Tezcan'ın seslendireceği Barış Şarkıları, Foça'nın büyülü atmosferinde yankılanacak.

Uluslararası belgeseller ve söyleşi ikinci günde

Etkinliğin ikinci günü, 2 Eylül 2024 Pazartesi günü, Alexia Tsouni'nin uluslararası ödüllü belgeseli "Shalom/Salaam/Peace" ile başlayacak. Ardından Nezahat Gündoğan'ın "Her Cumartesi", Varduhi Balyan'ın "Sepetteki Diyalog" ve Fatma Çelik'in "Kezî - Saç Örgüsü" filmleri gösterilecek. Gösterimlerin ardından, Alexia Tsouni ve Vicdani Ret Temsilcisi Merve Arkun ile yapılacak söyleşi, katılımcılara barış üzerine derinlemesine bir perspektif sunacak.

Foça hafıza yürüyüşü ile kapanış

3 Eylül 2024 Salı günü, sabah saat 08.30'da başlayacak olan Foça Hafıza Yürüyüşü, Kavala Kafe'den Beş Kapılar Kalesi'ne kadar uzanan bir rotada gerçekleştirilecek. Katılımcılar, Foça'nın unutulan ve hatırlanan geçmişini, özellikle "Karataş" gibi simgelerini keşfedecekler.

Foça Barış İçin Belgesel Günleri, barışın dayanışmacı ve güçlendirici doğasını yansıtan 8 belgesel filmi izleyicilerle buluşturacak. Organizasyon komitesinden yapılan açıklamada, "Foça'ya yolu düşen, yolunu düşüren herkesi bekliyoruz" denildi.