CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in talihsiz bir kazada ayağını kırmasının ardından, siyasilerden geçmiş olsun mesajları yağdı. Ancak Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'nın sosyal medya paylaşımında yaptığı gaf, dikkatleri üzerine çekti.

Foça Belediye Başkanı’nın sosyal medya gafı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ayağını kırmasının ardından birçok siyasi isim, sosyal medya üzerinden geçmiş olsun dileklerini iletti. Ancak Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, bu mesajlar arasında beklenmedik bir gaf yaptı. Fıçı, Özgür Özel’e geçmiş olsun dileklerini iletmek için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ekrem İmamoğlu ile olan bir fotoğrafını kullandı. Bu durum, sosyal medyada hızlıca yayılarak çeşitli yorumlara neden oldu.

"Genel başkanını karıştırdı"

Fıçı, yaptığı paylaşımda "Talihsiz bir kazayla ayağı kırılan Genel Başkanımız Özgür Özel'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, iktidar yolunda koşarken hiçbir şeyin engel olamayacağını biliyoruz değerli başkanım" ifadelerini kullandı. Ancak paylaşımda, Özgür Özel yerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çekilmiş bir fotoğrafın yer alması, sosyal medya kullanıcıları tarafından "Genel başkanını karıştırdı" şeklinde yorumlandı.

CHP Lideri Özgür Özel’e geçmiş olsun mesajında Ekrem İmamoğlu’nun fotoğrafını paylaşarak gündem olan Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, hatasını fark ettikten sonra sosyal medya hesabından paylaşımını düzeltti.