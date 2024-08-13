Foça Belediye Tiyatrosu'nun sahneye koyduğu ‘Rumuz Goncagül’ oyunu, izleyicilerden büyük alkış aldı. Performanslarıyla beğeni toplayan oyuncular ve tüm ekip, tiyatroseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

70’lerin sosyal ve ekonomik değişimlerini sahneye taşıdı

Türk tiyatrosunun önemli yazarlarından Oktay Arayıcı'nın kaleme aldığı ‘Rumuz Goncagül’, 70’li yılların sonlarındaki sosyal ve ekonomik değişimlerin etkisiyle kadınların sıkışmışlığını ve çaresizliğini çağdaş bir orta oyunu tarzında sergiledi. Oyunun derinlemesine analiz ettiği toplumsal temalar, izleyicileri derinden etkiledi.

Tiyatro ekibine teşekkür çiçeği

Oyunun sonunda Foça Belediye Meclis Üyesi İlkay Söylemezoğlu, Yönetmen Erdal Dinçer ve tiyatro ekibine teşekkür çiçeği sundu. Yönetmen Erdal Dinçer'in özenle yönettiği oyunun müzikleri Levent Deniz Sönmez tarafından hazırlandı. Kadroda Günseli Batı, Çisem Keklik, Eray Söylemezoğlu, Ayhan Aydoğan, Vural Keklik, Arif Şen, Müşerref Çetin, Şimal Mina Bayram ve Cumhur Behzat Aksu gibi isimler rol aldı. Tuğçe Topçuoğlu ve Nagihan Köksal, Sahne Amiri olarak görev alırken, Cumhur Behzat Aksu ışıkçı olarak destek verdi.