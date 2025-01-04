İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Foça Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sedat Özdemir’i kabul ederek, Foça’daki esnafın yaşadığı önemli sorunları dinledi. Sorunların çözümü için işbirliği mesajı verildi.

Esnafın sorunları masaya yatırıldı

Foça Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sedat Özdemir, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban ile gerçekleştirdiği görüşmede, Foça’daki esnafın yaşadığı ekonomik zorlukları dile getirdi. Özdemir, özellikle stopaj vergisi konusundaki belirsizliklerin esnafı zor duruma soktuğunu belirterek, bu konuda bir düzenleme yapılmasını talep etti. Ayrıca, berberlerin haftada bir gün zorunlu olarak kapalı olması uygulamasının olumsuz etkilerini vurguladı ve bu uygulamanın gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Turizm potansiyeline dikkat çekildi

Görüşmede, Foça’nın turizm potansiyeli ve yaz aylarında yaşanan park yeri sorunları da gündeme geldi. Özdemir, araç park yeri sıkıntısının Foça’nın turizm gelirlerini olumsuz etkilediğine dikkat çekti ve kalıcı çözümler üretilmesi gerektiğini söyledi.

Vali Elban’dan destek sözü

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, esnafın sorunlarına duyarlı olduklarını belirterek, bu konularda gereken adımların atılacağını söyledi. Elban, Foça’nın turizm potansiyelini koruyarak esnafın rahat bir şekilde iş yapabilmesi için gerekli çalışmaları yapacaklarını vurguladı.