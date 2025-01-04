Kış aylarının gelmesiyle birlikte doğalgaz kullanımında artış yaşanırken, bazı vatandaşlar yüksek faturalar nedeniyle kombilerini açmamayı tercih ediyor. Ancak uzmanlara göre, bu durum komşular arasında hukuki sorunlara yol açabilir. Avukat Kenan Demirezen, kombisini yakmayan veya ısıtma sistemlerini devre dışı bırakan komşulara dava açılabileceğini söyledi.

Kanuni düzenlemelere dikkat çekildi

Demirezen, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 18. maddesi ve Medeni Kanun’un iyi niyet kurallarına atıfta bulunarak, komşuların ortak alan ve bireysel alan kullanımında birbirine zarar vermemesi gerektiğini vurguladı. Eğer bir komşunun kombiyi açmaması nedeniyle yüksek doğalgaz faturası ödeniyorsa, bu zararın mahkemeler aracılığıyla tazmin edilebileceğini belirtti.

“Mahkemeye başvurulabilir”

Demirezen, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Bir kişi ortalama 1500 TL’lik bir fatura ödüyorken, komşusunun kombiyi yakmaması sebebiyle bu rakam 3000 TL’ye çıkarsa, bu fark mahkeme yoluyla talep edilebilir. Yönetim önce ikaz edebilir, ancak asıl çözüm mahkemeye başvurup hakimin müdahalesini talep etmektir.”

Ekonomik zorluklar engel oluyor

Vatandaşlar ise dava açma hakkından haberdar olmadıklarını belirtiyor. İzmir’de yaşayan Kemal Yıldırım, merkezi sistemle ısındıklarını ve bir kişinin petekleri kapatmasının bile soruna yol açtığını söyledi. Faturalarının yüksek gelmesine rağmen ekonomik zorluklar nedeniyle komşularını dava etmeyi düşünmediğini dile getirdi.

Mehmet Zeki Aslan ise, alt katındaki dükkânın doğalgaz kullanmadığını belirterek, “Ekonomik durumları göz önüne alıyorum. Yüksek faturaya rağmen dava açmayı düşünmem; ama böyle bir hakkım olduğunu şimdi öğrendim” dedi.