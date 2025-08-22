İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı Güzel İzmir Hareketi, kentin farklı noktalarında kamusal alanları yeniden İzmirlilerin kullanımına açmaya devam ediyor. Hareket kapsamında Foça Küçük Deniz Meydanı’nda ticari işgaller kaldırıldı ve meydan, modern kent donatılarıyla donatılarak ilçe halkına yeni bir buluşma noktası kazandırıldı.

Büyükşehir kendi imkânlarıyla uyguladı

Foça Küçük Deniz Meydanı’nda yapılan düzenlemeler, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla hayata geçirildi. Genç tasarımcıların önerileri dikkate alınarak hazırlanan kent mobilyaları, Fen İşleri ve Park Bahçeler Dairesi’nin atölyelerinde üretildi. Tarihi dokuya zarar vermeyen modüler oturma birimleri ve fotoğraf çerçeveleri vinç yardımıyla alana yerleştirildi. Daha ilk günden ilgi gören bu alan, Foçalıların yeni buluşma noktası haline geldi.

“Herkesin yararlanabileceği bir alan oluşturduk”

Güzel İzmir Hareketi Koordinatörü Esra Yılmaz Keskin, yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, “Foça’da ticari işgaller kaldırıldıktan sonra meydanı kamusal kullanım için yeniden tasarladık. Genç tasarımcıların önerileri doğrultusunda bölgeye yeni mobilyalar yerleştirdik. Tarihi dokuya uyumlu, zemine müdahale etmeyen tasarımlar sayesinde meydan artık herkesin rahatlıkla faydalanabileceği bir alan haline geldi” dedi.

Foça Belediye Başkanı Fıçı: “Başkan Tugay’a teşekkür ediyoruz”

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, meydanın yeniden kamusal kullanıma açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bir dönem işgale maruz kalan bu alan, artık vatandaşlarımızın keyifle vakit geçirebileceği bir meydan oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay’a ve Güzel İzmir Hareketi ekibine Foça halkı adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Tarihi dokuya uygun üretim

İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi atölye şefi Mete Kalaç, yapılan çalışmalara ilişkin, “Foça’nın tarihi yapısına zarar vermeden, dokuya uygun kent donatıları ürettik ve yerleştirdik. Güzel İzmir Hareketi ile kamusal alanlarımızı zenginleştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Güzel İzmir Hareketi büyüyor

Başkan Dr. Cemil Tugay tarafından başlatılan Güzel İzmir Hareketi, kamusal alanların daha nitelikli hale getirilmesini ve halkın kullanımına açılmasını hedefliyor. Kent genelinde buluşma noktaları, parklar, pazar yerleri, kıyı-köşe alanları ve okul çevrelerinde düzenlemeler yapılıyor. Çeşme, Foça, Seferihisar ve Karaburun’da genç tasarımcılarla hayata geçirilen küçük ölçekli kamusal projeler de hareketin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Foça Küçük Deniz Meydanı’ndaki düzenlemeler, Güzel İzmir Hareketi’nin kentteki dönüşüm vizyonunun somut bir örneği oldu.