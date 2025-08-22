Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM), İzmirlilerin denizle olan gündelik ilişkisini sergiye taşıdı. “İzmir’de Eski Bir Yaz: Deniz Hamamlarından Plaja” başlıklı sergi, APİKAM bahçesinde açıldı. Açılışta, serginin deniz hamamları konusunda yapılmış ilk sergi olma özelliği taşıdığı vurgulandı. Serginin 24 Ekim’e kadar ziyaret edilebileceği belirtildi.

Deniz hamamlarından plajlara geçiş aktarıldı

Sergide, İzmirlilerin denizle kurduğu ilişki 19. yüzyılın ikinci yarısından 20. yüzyılın ortalarına kadar ele alındı. Deniz hamamlarından modern plajlara uzanan süreç; sağlık, mahremiyet, eğlence ve modernleşme temaları etrafında yansıtıldı. Gazete arşivleri, hatıralar, akademik çalışmalar ve çeşitli yayınlardan yararlanılarak hazırlanan sergi, ziyaretçilere nostaljik bir yolculuk sundu.

Tarihi görüntüler sergide yer aldı

1936 yılında İstanbul Şehir Tiyatrosu oyuncularının İzmir Belediye Başkanı Behçet Uz ile İnciraltı’nda yaptıkları deniz banyosu ve 1937’de Karşıyaka sahiline ait görüntüler de sergiye eşlik etti. Görseller, APİKAM’ın “İZFAŞ Albümleri” koleksiyonundan derlenen kısa film eşliğinde ziyaretçilere sunuldu.

“Deniz banyoları konusunda ilk sergi olma özelliğini taşıyor”

Kent Arşivi ve Müzeler Şube Müdürü Serhan Kemal Saygı, serginin İzmir’in toplumsal hafızasında önemli bir yer tuttuğunu ifade etti. Saygı, “Deniz, İzmir’in sadece coğrafyası değil, kimliğinin de bir parçasıdır. Deniz banyoları konusu fazla irdelenmemişti. Bu sergi, bu alanda yapılmış ilk sergi olma özelliği taşıyor” dedi.

Modernleşmenin izleri sergiye yansıdı

Saygı, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan süreçte deniz banyolarının İzmir’in toplumsal yaşamında önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Kadın ve erkeklerin cumhuriyetle birlikte kamusal yaşamda daha görünür hale gelmesi ve mahremiyetin yeniden tanımlanması, serginin odağına alınan konular arasında yer aldı.

Atatürk ve Florya Deniz Köşkü anlatıldı

APİKAM Müze ve Sergi Birimi’nden Nihan Özdal, sergide Atatürk’ün Florya Deniz Köşkü’ne de yer verildiğini söyledi. Özdal, Atatürk’ün denizle ilişkisini toplumsal modernleşme bağlamında değerlendirerek, Florya Deniz Köşkü’nün eşitlikçi ve halkçı yaşamın simgelerinden biri olduğunu belirtti.

Deniz hamamları anıları paylaşıldı

Sergiyi gezen 88 yaşındaki Fatma Engür de çocukluğunda Güzelyalı’daki deniz hamamlarını kullandığını anlattı. Engür, kadın ve erkekler için ayrı bölümlerin olduğunu, denize merdivenle inildiğini ve yıllar içinde büyük değişim yaşandığını ifade etti.