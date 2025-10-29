İzmir’de düzenlenen Altın Üzüm Ödül Töreni’nde, Türk spor basınının efsane spikeri Murat Ünlü 2025 Yaşam Boyu Onur Ödülü’ne layık görüldü. Gündem Ege ve Gündem Buca tarafından organize edilen tören, büyük bir coşku ve prestijli bir atmosferde gerçekleşti.

Törende jüri komitesi başkanı Engin Kurt ile üyeler Bülent Kökten ve Metin Aydınoğlu, ödül alanları tebrik etti. Jüri sürecinde halkın takdirinin ve kamuoyu araştırmalarının belirleyici rol oynadığı vurgulandı. Ödül, İzmir’in duayen gazetecilerinden Tayfur Göçmenoğlu tarafından Murat Ünlü’ye takdim edildi.

Göçmenoğlu sahnede yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Bu önemli ödülü Murat Ünlü’ye takdim etmekten onur duyuyorum. Spor spikerliği yapmak bambaşka ve çok zordur. Murat Ünlü bunu yıllarca başarıyla yaptı.”

Usta spiker ödülünü alırken duygusal anlar yaşadı:

“Bu ödülü bana layık gören herkese sonsuz teşekkür ederim. 50. yılımı tamamladım. Bu yaşam boyu onur ödülünü veren, emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum.”

Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu Murat Ünlü, 1970 yılında TRT’de göreve başladı. 1972’de spikerlik sınavını kazanarak hayalini gerçekleştirdi. Binlerce haber, program ve spor yayınıyla hafızalara kazınan Ünlü, TRT Radyo’nun efsane spor spikeri olarak Türk yayıncılık tarihine geçti.

Sunucu Deniz Olgun, salondaki alkışlar eşliğinde Murat Ünlü’yü sahneye davet ederek şöyle dedi:

“O yıllarda ‘dakika ve skor’ almak üzere bağlanıyorduk. Şimdi, 2025 Yılı Yaşam Boyu Onur Ödülü’nü vermek üzere Sayın Murat Ünlü’yü alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz!”

Altın Üzüm Ödül Töreni, İzmir’de kültür, sanat, medya ve iş dünyasını bir araya getirerek kentin en prestijli organizasyonlarından biri haline geldi. Halkın oyları ve jüri değerlendirmeleriyle belirlenen ödüller, her yıl büyük heyecanla sahiplerini buluyor.