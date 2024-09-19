Foça ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı. Şehitler ve ebediyete intikal eden gaziler için lokma hayrı yapılarak, gazilere saygı duruşunda bulunuldu. Törene Foça’nın ileri gelen isimleri, gaziler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Cumhuriyet Meydanı’nda duygusal anlar

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde yapılan törende, Foça Kaymakamı Mehmet Türköz, Amfibi Görev Grup ve Garnizon Komutanı Tümamiral Nihat Baran, Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, askeri ve sivil yetkililer, gaziler ve vatandaşlar bir araya geldi. Foça Jandarma Komando Okulu Bandosu'nun çaldığı marşlar eşliğinde başlayan törende, çelenk sunumları, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Gazilerden gurur dolu konuşmalar

Törende gaziler adına konuşma yapan Emekli Yüzbaşı Gazi Halil Öztürk, gazilik onurunu taşımanın gururunu yaşadıklarını belirterek, “Bizler, bu vatanın bölünmeyeceğine dair milletimize söz verdik ve and içtik. Bu onur ömrümüzün sonuna kadar sürecektir” dedi. Öztürk, gaziliğin Türk milletine adanmışlık ve vatan sevgisinin bir nişanı olduğunu vurguladı.

TSK adına konuşan Jandarma Teğmen Samet Orkun Tok ise, 19 Eylül'ün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik unvanı verilişinin yıldönümü olduğuna dikkat çekti ve Türk milletinin kahraman gazilerine olan minnet ve şükran duygularını ifade etti. Tok, “Vatan aşkı her Türk’ün en büyük tutkusudur. Bugün millet olarak birlik ve beraberlik içinde yaşıyorsak, bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz” diye aktardı.

Gaziler onuruna lokma hayrı yapıldı

Törenin ardından protokol ve katılımcılar, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Foça Şubesi tarafından düzenlenen lokma hayrına katıldı. Gaziler Günü, gün boyunca devam eden çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam etti.