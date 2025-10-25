İki gündür arama-kurtarma ekiplerinin yürüttüğü yoğun çalışmaların ardından Kaptanoğlu’nun bedeni, sabah saatlerinde Bağarası Mahallesi yakınlarında dere yatağında bulundu. AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, Kaptanoğlu’nun yakınları acı haberle gözyaşlarına boğuldu.

Foça’da önceki gün etkili olan sağanak nedeniyle birçok ev ve iş yerini su basmış, yollar göle dönmüştü. Bülent Kaptanoğlu’nun, sel sırasında aracında olduğu ve suya kapıldığı değerlendirilmişti.

Savcılık incelemesinin ardından Kaptanoğlu’nun cansız bedeni Foça Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.