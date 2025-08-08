

Foça Belediyesi, Türk edebiyatının önemli isimlerinden şair, yazar ve çevirmen Ataol Behramoğlu’nun adını, ilçede yaşadığı İsmetpaşa Mahallesi’ndeki 251. Sokağa vererek ölümsüzleştirdi.

Ataol Behramoğlu için düzenlenen sokak ismi verme töreni ve ardından gerçekleştirilen onur gecesi, ilçede son yılların en yoğun katılımlı kültürel etkinliklerinden biri oldu. Beşkapılar Kalesi'nde düzenlenen gecede edebiyat, sanat ve basın dünyasının tanınmış isimleri bir araya geldi.

Açılışa yoğun ilgi oldu

Sokak tabelasının açıldığı törene Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sanatçılar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta konuşan Başkan Fıçı, “Foça öyle bir yer ki, Ataol Behramoğlu burada yaşamayı seçmiş. Kültür-sanat insanlarının toprağından, suyundan ilham aldığı bir ilçe. Bir dünya şairinin adının verildiği sokağın isim annesi olmaktan gurur duyuyorum” dedi.

“Ayaktayım ve konuşuyorum”

Ataol Behramoğlu ise konuşmasında sağlık durumu hakkında bilgi verdi. “İki yıl önce burada rüzgar sörfü yapıyordum. Üç ay önce tekerlekli sandalyedeydim. Şimdi ayaktayım ve konuşuyorum. Ne mutlu bana” ifadelerini kullandı.

Behramoğlu, sosyal medyada hakkında yapılan esprili yorumlara ve daha önce adının verildiği sokakla ilgili deneyimlerine de konuşmasında yer verdi.

Beşkapılar Kalesi’nde onur gecesi düzenlendi

Tarihi Beşkapılar Kalesi’nde saat 21.00’de başlayan onur gecesi, ilçede bugüne kadar gerçekleştirilen en kalabalık etkinliklerden biri oldu. Etkinliğin hazırlığını ve yönetimini Yılmaz Mızrak üstlendi. Gecede, şair ve yazarlar hem Behramoğlu’yla ilgili anılarını paylaştı hem de onun şiirlerinden örnekler sundu.

YMDŞ Şiir Korosu’nun seslendirdiği şiirler arasında müzisyen Haluk Çetin’in, Behramoğlu’nun şiirlerinden bestelenmiş şarkıları seslendirmesi büyük beğeni topladı. Program, “Aşk İki Kişiliktir” şiiriyle sona erdi.

"Foça'da kalmayı seçtik"

Behramoğlu’nun eşi Hülya İşbilir Behramoğlu ise program sonunda yaptığı konuşmada, uzun süren tedavi sürecinden sonra Foça’da kalmaya karar verdiklerini belirterek, “Bu sevgi ve coşku bize güç verdi” dedi.

Gecenin sonunda Ataol Behramoğlu ve etkinlikte emeği geçenlere çiçek takdim edildi. Behramoğlu uzun süre ayakta alkışlandı.