Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından organize edilen 2. Endüstriyel Sürdürülebilirlik ve Yeşil Dönüşüm Çalıştayı, 16-17 Ekim tarihlerinde gerçekleşti. Çalıştayda, sürdürülebilirlik alanında uzman akademisyenler, sektör temsilcileri ve kamu görevlileri bir araya geldi.

İlk çalıştay 2023 yılında düzenlenmiş ve Türkiye’nin yeşil dönüşüm yol haritasına ışık tutan kapsamlı bir rapor ortaya koymuştu. Bu rapor, birçok karar verici kurum tarafından referans olarak kullanıldı.

Yeşil finans ve iklim kanunu ön planda oldu

Çalıştayda yeşil finans, yapay zeka ve sürdürülebilirlik, su verimliliği, emisyon ticaret sistemi, sosyal sürdürülebilirlik, inovasyon, yeşil enerji, sürdürülebilirlik raporlaması ve iklim kanunu gibi önemli başlıklar gündeme getirildi. Katılımcılar, sürdürülebilir geleceğe dair yol haritası oluşturdu.

Panel ve oturumlarda Türkiye’nin vizyonu tartışıldı

Sürdürülebilir Ticaret Derneği ve dünyaca ünlü dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu’nun da yer aldığı özel panelde, Türkiye’nin mevcut durumu ve gelecek vizyonu değerlendirildi.

Öne çıkan oturumlarda, sürdürülebilirlik raporu hazırlama teknikleri ve KGK Sürdürülebilirlik Uzmanı Tufan Göçer’in güncel standartlar ile kararları sunuldu. Ayrıca sanat ve sürdürülebilirlik temalı Fırat Neziroğlu atölyesi büyük ilgi gördü.

Projeler paylaşıldı, kapsamlı rapor hazırlanacak

Çalıştayda konuşmacılar, firmalarında uyguladıkları sürdürülebilirlik projelerini, karşılaştıkları zorlukları ve ihtiyaçları katılımcılarla paylaştı. Etkinlik sonunda kapsamlı bir sonuç raporu hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılacak.