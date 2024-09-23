Foça, yaz sezonunun hareketli günlerinde, Yunanistan’ın Midilli Adası’ndan gelen briç tutkunlarını ağırladı. “Briç Bahane Buluşmak Şahane” sloganıyla düzenlenen etkinlik, iki yakanın dostluk bağlarını güçlendirdi. Foça’nın tarihi güzelliklerini keşfeden katılımcılar, eğlenceli anlar yaşadı.

Briç turnuvası ve dostluk bağları

Foça Briç Kulübü ile Midilli Briç Kulübü üyeleri, birlikte güzel anılar biriktirdiler. Turnuvanın düzenleyicileri Dr. Naile Çalık, Soner Kayabaş ve Katerina Hadzidimitriou’nun öncülüğünde gerçekleştirilen bu etkinlik, sadece bir yarışma değil, aynı zamanda dostlukları pekiştiren bir buluşma oldu.

Foça’nın tarihi ve kültürel zenginlikleri

Katılımcılar, Foça’nın tarihi ve turistik mekanlarını gezerek yerel kültürü yakından tanıma fırsatı buldular. Turizmci Sebahattin Karaca’nın sunumları, katılımcılara bölgenin zengin geçmişini aktardı ve etkinliği renklendirdi.

Ayrılığın hüzünlü anları

Etkinliğin sonunda, konuklar arasında duygusal vedalaşmalar yaşandı. Herkes, bir sonraki buluşma için sözleşerek, birbirlerine selamlarını iletti. Midilli’ye dönüş yolculukları öncesinde, dostluk dolu anlar ve birlikte geçirilen keyifli zamanlar akıllarda yer etti.

Konukların yorumları

Briç Kulübü Başkanı Soner Kayabaş, “Bu buluşma hepimize çok iyi geldi. Sıcak bir ev sahipliği gördük,” derken, Dr. Naile Çalık da katılımcıların memnuniyetini dile getirdi. Midilli Briç Kulübü Teknik Direktörü Katerina Hadzidimitriou, Türk konukseverliğinin kendilerini onurlandırdığını vurguladı.