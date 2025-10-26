İzmir’in Foça ilçesinde bir büfeye girip iş yeri sahibini darbederek kasadaki paraları çalan 2 şüpheli yakalandı. Zanlılardan polise silah doğrultan S.A. tutuklandı.

Foça’da büfeyi gasp ettiler

İzmir’in Foça ilçesinde meydana gelen gasp olayında, bir büfeye giren 2 kişi iş yeri sahibini darbedip kasadaki paraları çalarak kaçtı. Olay, 25 Ekim günü saat 16.30 sıralarında Foça merkezde yaşandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polise silah doğrulttu

Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede şüphelilerden S.A.’yı (24) yakaladı. Ancak S.A., belinden çıkardığı tabancayı polislere doğrulttu. Ekipler, şüpheliye hızla müdahale ederek etkisiz hale getirdi ve gözaltına aldı.

Yapılan incelemede, S.A.’nın elindeki tabancanın çalınmış bir silah olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri, olaydan kısa süre sonra diğer şüpheli A.Ş.’yi (19) de yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.A. tutuklandı, A.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Foça Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Emniyet ekipleri, şüphelilerin başka bir gasp ya da hırsızlık olayına karışıp karışmadığını araştırıyor.