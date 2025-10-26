Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişiden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Manisa Şehzadeler’de uyuşturucu operasyonu
Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yunus Timleri şüphelileri yakaladı
İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis (Yunus) Timleri, Cengiz Aymatov Caddesi üzerinde devriye görevi sırasında 3 kişinin uyuşturucu madde sattığını fark etti.
Polisleri gören zanlılar bölgeden kaçmaya çalıştı. Ancak kısa süreli kovalamacanın ardından şüpheliler yakalandı.
Şüphelilerin üst aramalarında 560 sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece 2 kişi tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Operasyonun, bölgede uyuşturucu satışını engellemeye yönelik geniş kapsamlı bir planın parçası olduğu öğrenildi.