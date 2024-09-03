Foça Gema Vakfı ve Foça Tariş’in düzenlediği uygulamalı sabun atölyesi, yerel kültürü yaşatmaya yönelik önemli bir adım oldu. Katılımcılar, geleneksel yöntemlerle Arap sabunu ve zeytinyağlı sabun yapımını öğrenirken, doğal ürünlerin değerini bir kez daha anladılar.

Geleneksel yöntemlerle sabun yapımı

Foça Gema Vakfı ve Foça Tariş iş birliğiyle düzenlenen atölyede, yaklaşık 50 kişilik bir grup dört saat boyunca doğal malzemeler kullanarak kendi sabunlarını yapma fırsatı buldu. Atölyenin ev sahiplerinden biri olan Foça Tariş Yüksek Ziraat Mühendisi Hatip Altekin, katılımcılara sabun yapımının inceliklerini anlattı. Geleneksel yöntemlerle yapılan sabunların hem sağlıklı hem de çevre dostu olduğunu vurgulayan Altekin, katılımcılara püf noktalarını aktardı.

Doğal malzemelerle sabun üretimi

Atölyede kullanılan doğal malzemeler, sabunların kalitesini ve kokusunu ön plana çıkardı. Örneğin, defne ağacından toplanan 2 kg defne yaprağı iki saat kaynatılarak elde edilen defne kokulu su, zeytinyağı sabunu yapımında kullanıldı. Bu süreçte, katılımcılar Arap sabunu yapımına dair tüm aşamaları uygulamalı olarak öğrendi.

Arap sabununun faydaları

Yüksek Ziraat Mühendisi Hatip Altekin, Arap sabununun bitkileri, meyveleri ve sebzeleri zararlı böceklerden koruma özelliklerini katılımcılara detaylı bir şekilde anlattı. Ayrıca, evde kullanılabilecek Arap sabununun atık yağlardan nasıl üretileceği de uygulamalı olarak gösterildi. Bu bilgi, katılımcıların evde çevre dostu temizlik ürünleri üretmelerine katkı sağladı.

İmece usulü sabun yapımı

Atölyenin en dikkat çeken bölümlerinden biri, doğal zeytinyağlı sabun yapımı oldu. Tüketim için uygun zeytinyağı ve doğal defne yaprağı suyu kullanılarak yapılan sabunların aşamaları, katılımcıların büyük ilgisini çekti. Katılımcılar, kooperatif çalışanlarına imece usulü destek vererek sabun yapımına katkıda bulundular. Bu süreç, geleneksel üretim yöntemlerinin yaşatılması açısından önemli bir deneyim sundu.

Atölye şölen havasında geçti

Etkinlik, adeta bir şölen havasında geçti. Bölge üreticilerinden Ercan Yüksektepe’nin bahçesinden toplanan kabaklarla yapılan kabak tatlısı, çay eşliğinde katılımcılara ikram edildi. Bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirten Foça Gema Vakfı Başkanı Hülya Dinçel, yerel kültürün yaşatılması ve doğal ürünlerin kullanımının teşvik edilmesi açısından bu tür faaliyetlerin büyük önem taşıdığını vurguladı.