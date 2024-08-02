CHP Foça Gençlik Kolları 17. Olağan Kongresi'ne CHP Foça İlçe Başkanı Suat Yılmaz, Kadın Kolları Başkanı Suna Saraçoğlu, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, CHP Foça Gençlik Kolları Başkanı Eren Şen, CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Kotan, CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Levent Güçlü ve çok sayıda parti üyesi katıldı.

Saniye Bora Fıçı'dan gençlere teşekkür

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, kongrede yaptığı konuşmada, "Partimize ve şahsım adına seçimde verdiği desteklerden dolayı Gençlik Kolları Başkanımız Eren Şen ve tüm gençlere teşekkür ediyor, yeni seçilen gençlik kolları başkanı Fahri Gören ve yönetim kurulunu tebrik ediyorum" dedi.

"Genç düşünceyi parti büyüklerimizle güçlendireceğiz"

Foça Gençlik Kolları Başkanı Fahri Gören, 1 Ağustos Perşembe günü Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi’nde gerçekleşen seçimde coşkulu bir konuşma yaptı. Gören, “On altı mahallemizin gençleriyle bir olmak, genç düşünceyi parti büyüklerimizin deneyimiyle güçlendirmek için aday olduğumu sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. 3 yıl önce beni partiye kazandıran değerli arkadaşım Eren Şen’e teşekkür ederim. Foça’dan başlayarak gençliğin bilinçli gücünü her platformda yansıtacağız. Amacımız yerelde CHP’nin üstünlüğünü sürdürmek ve genel siyasette ülke gündemini takip ederek hak savunuculuğu yapmaktır. Atatürk ilke ve inkılaplarının en büyük koruyucusu olacağız. Partimiz iktidar yolunda ilerlerken gençlerin aktif katılımı bize güç verecektir. Hepinize teşekkür ederim. Kimsenin şüphesi olmasın ki yarınlar çok güzel olacak ve bunu Atatürkçü gençler başaracak!" ifadelerini kullandı.