Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı tarafından bu yıl 7’nci kez ulusal, 2’nci kez uluslararası düzeyde düzenlenen yarışma, 6-13 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Etkinliğe Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, Bulgaristan, Endonezya, Irak, İspanya, İtalya, Katar, KKTC, Kırgızistan, Kuveyt, Kuzey Makedonya, Libya, Macaristan, Moldova, Pakistan, Romanya ve Ürdün olmak üzere toplam 20 ülkeden 35 unsur katıldı.

96 kişi yarıştı

Toplam 48 unsur ve 96 yarışmacı arasında geçen yarışmada senaryo atışları, helikopterden paraşüt atlayışları ve keskin nişancı hedefleme yarışları yapıldı.

Ayrıca savunma sanayi firmaları tarafından silah, mühimmat ve ekipman tanıtımları da gerçekleştirildi.

Dünya Havalı Silahlar Atıcılık Şampiyonu Yusuf Dikeç, etkinliği takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan ile birlikte izledi.

Dikeç, organizasyondan duyduğu gururu şu sözlerle ifade etti:

“Hem ordumuzun hem savunma sanayimizin hem de ülkemizin tanıtımı açısından çok etkilendim. Bir zamanlar dışarıdan izlediğimiz ürünleri bugün kendi ülkemizde üretiyor olmak bizi ayrıca mutlu ediyor. Çok güzel bir organizasyon.”

Dikeç ayrıca Türkiye’de düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde elde ettikleri başarının da önemine değinerek:

“Bu yarışma Dünya Şampiyonası’ndan bile zordu. Ev sahibiydik, herkesin gözü bizim üzerimizdeydi. Ama çalışmanın emeğini gösterdik. Başarı tesadüf değil.” dedi.

"Atış bizim ata sporlarımızdan biri"