Foçalılar, SGK borçları nedeniyle ihaleye çıkan Kumburnu Plajı’nın halkın kullanımında kalması için İzmir Büyükşehir’e çağrıda bulundu.

Foçalılar plaj için ayakta: “Kamuda kalsın”

İzmir’in Foça ilçesinde yer alan Kumburnu Plajı ve Sosyal Tesisi, Foça Belediyesi'nin Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan prim borçları nedeniyle satışa çıkıyor. 30 Nisan 2025 tarihinde yapılacak ihalenin adresi ise İzmir Buca Sosyal Güvenlik Merkezi olacak.

Foçalı vatandaşlar, satış kararına tepki göstererek plajın kamusal kullanımda kalması gerektiğini vurguluyor. Bölge halkı, satışın gerçekleşmesi halinde dar gelirli yurttaşların denize erişiminin engelleneceği görüşünde.

Prim borçları nedeniyle SGK'ya devredildi

Foça Belediyesi'ne ait Kumburnu Plajı ve Sosyal Tesisi, geçtiğimiz aylarda SGK’ya devredildi. SGK, prim alacaklarını tahsil edebilmek amacıyla 17,5 dönümlük plaj alanını ve tesisleri ihale yoluyla satışa sunma kararı aldı.

“Dar gelirlilerin denizle teması kesilecek”

Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu Sözcüsü Ramis Sağlam, plajın satışına karşı olduklarını belirterek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a çağrıda bulundu. Sağlam, plajın kamusal alanda kalmasının önemine dikkat çekti:

“Kumburnu Plajı yıllardır özellikle Foça’nın ve İzmir’in dar gelirli vatandaşlarının ücretsiz olarak denize erişebildiği bir alandı. Sosyal tesisler uygun fiyatlarla halka hizmet veriyordu. Eğer satış gerçekleşirse, bu erişim hakkı ellerinden alınacak.”

“İzmir Büyükşehir ihaleye katılsın”

Platform, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ihaleye girerek plajı satın almasını ve kamu kullanımına devam ettirmesini talep ediyor. Ramis Sağlam şöyle konuştu:

“Foça Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi birlikte bu alanı işletmeli. Böylece halkın kıyıdan ve denizden yararlanma hakkı korunmuş olur. Eğer özel bir işletmeye satılırsa, bu alan tel örgülerle çevrilebilir ve halka kapanabilir. Bizim amacımız, en yoksul vatandaşların dahi denize erişiminin devam etmesini sağlamak.”

İhaleye geri sayım başladı

Kumburnu Plajı’nın satış ihalesi 30 Nisan 2025 Salı günü İzmir Buca’daki Sosyal Güvenlik Merkezi’nde yapılacak. Platform üyeleri, aynı gün bina önünde toplanarak karara karşı seslerini yükseltmeyi planlıyor.