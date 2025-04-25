Brent petroldeki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. 23 Nisan'da motorine gelen 1 TL'lik zammın ardından benzin, motorin ve LPG fiyatları güncellendi.

Brent petrolde yaşanan dalgalanma, iç piyasada akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. ABD’nin ticaret politikaları ve Fed’e yönelik eleştiriler sonrası uluslararası enerji piyasalarında başlayan hareketlilik, Türkiye’deki pompa fiyatlarını etkiliyor. Son olarak 23 Nisan gecesi motorine 1 TL zam yapılmıştı. Peki, 25 Nisan 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 45,15 TL

Motorin: 45,36 TL

LPG: 27,39 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 45,00 TL

Motorin: 45,24 TL

LPG: 26,79 TL

Ankara

Benzin: 45,30 TL

Motorin: 45,42 TL

LPG: 27,10 TL

İzmir

Benzin: 45,43 TL

Motorin: 45,48 TL

LPG: 27,20 TL

Küresel piyasalarda neler oluyor?

ABD'nin yeni gümrük tarifeleri ve Başkan Donald Trump’ın Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik sert eleştirileri, küresel piyasalarda tedirginliğe yol açtı.

Brent petrol, 2 Nisan’da tarifelerin açıklanmasının ardından sert düşüşle 59 dolar seviyelerine kadar gerilemişti. Bu durum, Türkiye’de benzin ve motorine iki hafta boyunca art arda indirim olarak yansımıştı.

Ancak bu düşüş eğilimi uzun sürmedi. Geçtiğimiz hafta itibarıyla yeniden başlayan zam dalgası, motorinle birlikte pompaya yansıdı. 23 Nisan'da motorine gelen 1 TL’lik zam sonrası gözler yeniden petrol fiyatlarına çevrildi.

Akaryakıt fiyatlarında artış devam edecek mi?

Uzmanlar, Brent petroldeki toparlanma sinyallerine dikkat çekerek kısa vadede akaryakıt fiyatlarında yeni zamların gündeme gelebileceğine işaret ediyor. Özellikle ABD-Çin hattındaki ekonomik gelişmeler ve Orta Doğu’daki jeopolitik riskler, fiyatlarda belirleyici unsurlar olarak öne çıkıyor.