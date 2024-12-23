Alevi Bektaşi Kültür Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, Maraş Katliamı’nın 46. yılı Reha Midilli Kültür Merkezi’nde anlamlı bir programla anıldı.

Film gösterimi ve söyleşi düzenlendi

Foça Bağarası Alevi Kültür Derneği’nin organize ettiği anma etkinliği, Reha Midilli Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Etkinlikte, Yönetmen Kazım Öz’ün “Elif Ana” adlı filmi izleyicilerle buluştu. Film gösteriminin ardından katılımcılarla söyleşi yapıldı ve filmde işlenen temalar üzerine fikir alışverişi gerçekleşti. Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı’nın da katıldığı etkinlik, duygu dolu anlara sahne oldu.

“Katliamlarla yüzleşilmediği için yenileri yaşandı”

Etkinlikte bir konuşma yapan Foça Bağarası Alevi Kültür Derneği Şube Başkanı İlhan Karaca, Maraş Katliamı’nın tarihsel önemine vurgu yaparak, “46 yıl önce yaşanan bu acı olayla yüzleşilmediği için daha sonra Sivas, Çorum ve Madımak gibi başka katliamlar yaşandı. Bu tür anmalar, hem geçmişle yüzleşmek hem de barış ve kardeşlik için önemlidir” diye konuştu. Anma toplantısının ardından düzenlenen söyleşi, katılımcıların aktif katkılarıyla sona erdi. Soru ve görüşlerle zenginleşen söyleşi, etkinliğin anlamını daha da derinleştirdi.