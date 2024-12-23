Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’de gerçekleştirilen ve yaklaşık 4 saat süren kabine toplantısının ardından ekonomi ve dış politika konularında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, dezenflasyon sürecinin 2025'te devam edeceğini ve fırsatçılarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Ekonomi ve enflasyonla mücadele

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomide atılan adımların olumlu sonuçlar verdiğini ifade ederek, "Mayısta başlayan dezenflasyon süreci, 2025 yılında da devam edecek. Rekabet kurallarını ihlal ederek enflasyonu körükleyen fırsatçılarla mücadelede kararlıyız" dedi. Erdoğan, vatandaşların alım gücünü koruyacak politikaların sürdürüleceğini vurguladı.

Suriye politikası ve güvenlik mesajları

Dış politika konusunda da açıklamalarda bulunan Erdoğan, Suriye'de yaşanan gelişmelere değindi. Erdoğan, "Suriye'deki yeni süreci en iyi okuyan ülke Türkiye'dir. Suriye devriminin lideri Ahmed Şara ile yakın diyalog içindeyiz" diyerek, bölgedeki istikrarın Türkiye için önem taşıdığını söyledi.

Erdoğan, Suriye'de terör örgütlerine karşı net bir tutum sergileyerek, "Suriye'de teröre yer yok. YPG ya kendini tasfiye edecek ya da tasfiye olacak" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin sınır güvenliğine yönelik adımlarının süreceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

2025 bütçesinin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. 2025 bütçesinin en temel vasfı ülkemizin 22 yıllık kazanımlarını perçinleyen, yatırımları, ekonomik istikrarı ve sosyal refahı önceleyen bir bütçe olmasıdır.

"Dezenflasyon 2025'te devam edecek"

2025 yılı bütçesine halkın bütçesi değil diyenlere şu rakamları hatırlatmak istiyorum. Mayısta başlayan dezenflasyon süreci 2025'te devam edecek. Rekabet kurallarını ihlal ederek enflasyonu körükleyen fırsatçılarla mücadelede kararlı olacağız.

Depremin yaralarını sarmak için 2023 ve 2024'te 2,6 trilyon lira harcama yapıldı. Deprem yatırımları gündemimizdeki yerini 2025 yılı bütçesinde de koruyor. Deprem bölgesini inşa ve ihya faaliyetleri kapsamında 584 milyar lira ayırdık.

Ekonomide bir müjdemizi de paylaşmak istiyorum. Merkez Bankamızın rezervleri düzenli olarak artıyor. Brüt rezervlerimiz geçen hafta 163,5 milyar dolara çıktı ve en yüksek seviyeyi gördü. İstihdam tarafı da oldukça iyi gidiyor. Son 1 senede 1 milyon kişi arttı. İşsizlik oranı 8,8'e düştü.

Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme konusunda kararlı olduğumuzu vurgulamak istiyorum.

Suriye devriminin ortaya çıkardığı yeni durum dünyanın ilgisini buraya yöneltti. Suriye'nin kardeşi olarak yeni süreci en iyi okuyan ülke konumundayız. Doğru duvar yıkılmaz inancıyla Suriye krizinin ilk anından itibaren hep tarihin doğru tarafında yer aldık. Esas mesele seçim kazanmak değil, gönül kazanmak olduğunu gördük.

İsrail'in artan saldırganlığının gerisinde Suriye'deki devrimi gölgelemek, Suriye halkının umutlarını boğmak olduğu anlaşılıyor.

Zalim rejime karşı savaşı kazanan Suriye halkının zaferi de kazanması ve başarılarını kalıcı hale getirmesi için gereken her türlü desteği vereceğiz.

Suriye devriminin lideri Ahmed Şara ile yakın diyalog içindeyiz. Yeni yönetimde milletimizle gönül bağı olan isimler yer alıyor.

Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve üniter yapısının her şart altında korunması, Türkiye'nin değişmez çizgisidir. Bundan kesinlikle geri adım atmayacağız.

İstikrarlı bir Suriye tüm bölge için güven kaynağı demektir. Komşuların tamamı bunu bilmeli.

(Terör örgütü PKK/YPG) Hiç kimseye hayat ve söz hakkı tanımayan bu katil sürülerini bölgemiz için bir tehdit kaynağı olmaktan mutlaka çıkartacağız.

Suriye'deki bölücü terör örgütü unsurlarına yönelik nokta operasyonlarımızı cerrah hassasiyetiyle sivillerin kılına zarar vermeden sürdürmekte kararlıyız.

İsrail fırsatçılık yapsa da er ya da geç işgal ettiği topraklardan çekilecektir. Buna mecbur kalacaktır.



Suriye'nin ve bölgemizin geleceğinde DEAŞ, PKK dahil hiçbir terör yapılanmasına yer yoktur. PKK ve uzantıları ya kendilerini tasfiye edecek ya da edilecek.